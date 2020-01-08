***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.554,49 % 0,00284Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,2 % 0,00042Bağımsız Denetim Ücreti5.056,13 % 0,00315Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.931,05 % 0,02055Fon Yönetim Ücreti1.608.771,69 % 1,00375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.714,23 % 0,00294Gecelik Ters Repo Komisyonu29.552,79 % 0,01844Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.121,76 % 0,01879Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.886,74 % 0,01178Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.796,68 % 0,01734TOPLAM GİDERLER1.763.060,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ160.276.042,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809670BIST