***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.793,85 % 0,05259Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00301Bağımsız Denetim Ücreti4.080,89 % 0,07682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri803,2 % 0,01512Fon Yönetim Ücreti100.831,55 % 1,898Hisse Senedi Komisyonu803,39 % 0,01512Tahvil Bono Komisyonu146,57 % 0,00276Gecelik Ters Repo Komisyonu103,96 % 0,00196Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.621,38 % 0,03052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar578,28 % 0,01089Türev Araçlar Komisyonu1.599,01 % 0,0301Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.989,68 % 0,05628TOPLAM GİDERLER116.511,69DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.312.514,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809671BIST