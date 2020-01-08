***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.211,17 % 0,00197Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00014Bağımsız Denetim Ücreti4.835,36 % 0,00432Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.774,18 % 0,1426Fon Yönetim Ücreti2.510.944,83 % 2,24107Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.112,08 % 0,00724Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.131,08 % 0,02779Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu102.598,85 % 0,09157Vergiler ve Diğer Harcamalar35.959,53 % 0,03209Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.876,84 % 0,04898TOPLAM GİDERLER2.910.603,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.042.116,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809672BIST