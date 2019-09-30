***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2019 12:17
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789178
BIST
11:13104.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -262,74
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:135,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0400
|Açılış
|: 5,6760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:136,1987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:13266,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,63
|Açılış
|: 266,78
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73