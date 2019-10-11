***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2019 18:37
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 3 01/01/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792799
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0474
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8844
En Düşük
5,8233
18:056,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0617
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,41
|Açılış
|: 279,89
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12