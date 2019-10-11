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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2019 18:37
GÜNCEL HABERLER

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 01/01/2019




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792801


BIST



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Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.783 En Düşük
98.776
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