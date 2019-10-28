***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.10.2019 10:46
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emrah Ayrancı 2007 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Can Özçelik 2013 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş. --- 2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Niyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. -- 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Ümit Şener 2008 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hüseyin Ömür Karakuş 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper Özdamar 2012 - 2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş --2013 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. ---2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Can Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş ---- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Eyüp Gülsün 2013 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 12 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Egemen Korkmaz 2010 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795115
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0409
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0342
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3536
12:35277,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,81
|Açılış
|: 277,57
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.388.516
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3412
|7,3780
|% -0,61
|
|Frank
|5,7368
|5,7714
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5241
|1,5318
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,58
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,50
|
|Yarım
|884
|907
|-6,05
|
|Çeyrek
|444
|454
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|-0,53
|