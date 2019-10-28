***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.10.2019 10:50
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 01.03.2019 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 01.03.2019 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Hasan Basri TARMAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10 SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Barış ÖZKAPTAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 16 SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795132
BIST
12:3599.838
En Yüksek
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|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
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100.542
En Düşük
99.838
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 279,38
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279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.388.516
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3412
|7,3780
|% -0,61
|
|Frank
|5,7368
|5,7714
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5241
|1,5318
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,32
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,50
|
|Yarım
|884
|907
|-6,05
|
|Çeyrek
|444
|454
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,59
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