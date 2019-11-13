***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.11.2019 12:20
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0009726 0,355 0,0009726 0,355 0,365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798607
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27270,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,15
|115.712.193
|% 12,90
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.691.851
|% 8,98
|
|ESCOM
|0,89
|2.827.458
|% 7,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.011.125
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,44
|27.906.941
|% -4,71
|
|THYAO
|13,29
|1.036.076.296
|% -0,37
|
|PGSUS
|75,15
|414.725.832
|% 5,70
|
|ASELS
|19,13
|298.859.695
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,33
|270.204.079
|% 1,75
|
|GARAN
|9,89
|261.753.356
|% 0,71
|
|OZGYO
|1,37
|178.722.322
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|270.204.079
|% 1,75
|
|THYAO
|13,29
|1.036.076.296
|% -0,37
|
|CEMAS
|1,21
|60.621.326
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,66
|114.329.799
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3642
|7,4012
|% -0,54
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5297
|1,5373
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,00
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|3,75
|
|Yarım
|865
|888
|1,81
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|-0,58
|
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