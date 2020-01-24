***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD REPO (BRUT) 0 01/01/2020İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postaİlker Ertürk Yönetmen 0216 635 1762 Ilker.Erturk@avivasa.com.trRAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814325BIST