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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.01.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 01/01/2020

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İlker Ertürk Yönetmen 0216 635 1762 Ilker.Erturk@avivasa.com.tr
RAİM ALTIN FON OPER MUH YÖN 262 686 35 91 raim.altin@akbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814325


BIST



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120.864
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 2,06 249.033.796 % 18,39  
YUNSA 16,20 122.201.072 % 14,98  
GYHOL 23,40 986.432 % 14,93  
ESCOM 2,87 27.053.786 % 14,80  
KFEIN 14,01 113.459.528 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7569 7,7958 % -0,11  
Frank 6,0956 6,1323 % -0,07  
Riyal 1,5798 1,5877 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 -3,28  
Altın Gr. 298 298 -0,03  
Cumhuriyet 1.972 2.002 8,00  
Tam 1.964 2.013 5,93  
Yarım 949 974 2,87  
Çeyrek 476 487 1,44  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,70 61,70 -0,34  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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