***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2020 17:17
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,39951059
Varsa İade Tutarı (TL)
1107522,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1675669,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,59660168
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810851
BIST
17:57118.103
En Yüksek
|Değişim
|: 4,63%
|| 5.226,63
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
17:575,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0394
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:576,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0448
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:57293,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -3,87
|Açılış
|: 293,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.156.001
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.585.744
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.460.057
|% 19,90
|
|KARTN
|433,00
|66.757.232
|% 16,24
|
|SRVGY
|11,36
|4.699.410
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|78.134
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,16
|35.690.881
|% -4,53
|
|SANFM
|5,93
|8.731.131
|% -4,35
|
|ATAGY
|4,63
|11.304.029
|% -3,54
|
|THYAO
|14,27
|2.455.272.861
|% 5,70
|
|PETKM
|3,91
|901.352.438
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.156.001
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,75
|631.447.565
|% 4,96
|
|GARAN
|11,98
|616.470.420
|% 7,93
|
|EKGYO
|1,47
|595.755.721
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.156.001
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|500.495.575
|% 6,29
|
|PETKM
|3,91
|901.352.438
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,75
|631.447.565
|% 4,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6427
|7,6811
|% -1,09
|
|Frank
|6,0169
|6,0532
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5611
|1,5690
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,94
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 847, 364 adet işlem
-
17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH