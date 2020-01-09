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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

09.01.2020 17:17
GÜNCEL HABERLER



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,03063215
Varsa İade Tutarı (TL)
69590,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
106944,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,20894125
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810856


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RYSAS 5,12 84.585.744 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.460.057 % 19,90  
KARTN 433,00 66.757.232 % 16,24  
SRVGY 11,36 4.699.410 % 14,98  
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Sterlin 7,6516 7,6900 % -0,98  
Frank 6,0235 6,0598 % -0,54  
Riyal 1,5628 1,5707 % -0,59  
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Altın Gr. 294 294 -3,42  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 -0,20  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,06  
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