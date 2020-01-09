***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,39071433Varsa İade Tutarı (TL)618442,41Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)729076,58Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 7,77112103AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810866BIST