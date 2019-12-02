***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAvivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2019 tarih 2019-67 sayılı kararında "ihraççısı temerrüde düşen ya da Borsa'da işlem görmekten men edilen özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin değerleme yönteminin belirlenmesine karar verilmiştir."Söz konusu karar çerçevesinde AE3 - Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan ve daha önce itfası gerçekleşmiş 2,649,190 TL nominal değerli TRSDGOZ71915 ISIN kodlu "Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş." Özel Sektör Tahvilinin 29/11/2019 tarihinden başlamak üzere 5 gün boyunca eşit miktarda %100'üne borç karşılığı ayrılarak giderleştirilmesine, yine fon portföyünde bulunan ve henüz itfası gerçekleşmemiş 8,000,000 TL nominal, 6,944,319.87 TL portföy değeri bulunan TRSDOGH72112 ISIN kodlu "Doğuş Holding A.Ş." Özel Sektör Tahvilinin 29/11/2019 tarihinden başlamak üzere 5 gün boyunca eşit miktarda %50'sine (3,472,159.94 TL) borç karşılığı ayrılarak giderleştirilmesine, ayrıca Doğuş Holding Özel Sektör Tahvili borç gider karşılığının portföy değeri ile karşılaştırmak suretiyle itfa tarihine kadar reeskont edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801292BIST