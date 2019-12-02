***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarrar verilmiştir."Söz konusu karar çerçevesinde AE2 - Avivasa Emeklilik ve Hayat Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan 8,000,000 TL nominal, 6,944,319.87 TL portföy değeri bulunan TRSDOGH72112 ISIN kodlu "Doğuş Holding A.Ş." Özel Sektör Tahvilinin 29/11/2019 tarihinden başlamak üzere 5 gün boyunca eşit miktarda %50'sine (3,472,159.94 TL) borç karşılığı ayrılarak giderleştirilmesine, ayrıca Doğuş Holding Özel Sektör Tahvili borç gider karşılığının portföy değeri ile karşılaştırmak suretiyle itfa tarihine kadar reeskont edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801293BIST