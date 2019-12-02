***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar"TRSDOGH72112 ISIN kodlu kıymet için ilgili karşılık, ihraççı tarafından 18 Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan refinansman duyurusuna istinaden ayrılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801395BIST