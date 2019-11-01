***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
01.11.2019 13:47
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796103
BIST
14:1797.831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -637,52
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:175,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:176,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:17278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|59.873.961
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,73
|42.173.043
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.093.112
|% 9,26
|
|ANELE
|2,16
|9.376.785
|% 8,00
|
|IZTAR
|5,97
|8.084.878
|% 7,96
|
|METRO
|2,32
|33.995.706
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.475.309
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,82
|17.867.815
|% -7,44
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|FENER
|16,42
|192.421.315
|% 3,27
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|GARAN
|9,21
|141.702.611
|% 0,11
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|IHLAS
|0,60
|49.377.131
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|MEPET
|1,84
|74.333.413
|% 0,55
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3982
|7,4353
|% 0,34
|
|Frank
|5,7835
|5,8183
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,46
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,11
|