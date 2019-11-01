***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
01.11.2019 13:47
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796104
BIST
14:1897.823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -645,86
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:185,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:186,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:18278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|57.811.993
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,69
|42.095.530
|% 11,97
|
|ACSEL
|4,82
|13.079.178
|% 8,80
|
|ATEKS
|11,15
|3.300.906
|% 8,25
|
|IZTAR
|5,97
|8.055.008
|% 7,96
|
|METRO
|2,32
|33.995.433
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,82
|17.865.183
|% -7,44
|
|BOYP
|14,96
|1.216.880
|% -6,38
|
|THYAO
|11,54
|347.229.917
|% -0,86
|
|FENER
|16,40
|191.695.245
|% 3,14
|
|EREGL
|6,53
|190.632.521
|% -0,15
|
|GARAN
|9,21
|141.588.995
|% 0,11
|
|ISFIN
|2,45
|137.851.103
|% -3,16
|
|IHLAS
|0,60
|49.364.326
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,45
|137.851.103
|% -3,16
|
|MEPET
|1,84
|74.275.214
|% 0,55
|
|THYAO
|11,54
|347.229.917
|% -0,86
|
|EREGL
|6,53
|190.632.521
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3997
|7,4368
|% 0,36
|
|Frank
|5,7835
|5,8183
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,11
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,76
|59,76
|0,14
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Seans Raporu
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