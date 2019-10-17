***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2019 14:01
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 562.873.359 TL, hayat dışı 61.653.569 TL olmak üzere toplam 624.526.928 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793646
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