***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2019 09:38
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 24.10.2019 tarihli kararı ile, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Elizabeth Mary Jane Ashford'ın yerine görev yapmak üzere Patrick Dixneuf'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına Hazine Müsteşarlığı'nın görüşüne tabi olarak, karar vermiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794460
BIST
09:55100.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 662,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
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100.447
En Düşük
100.447
09:555,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Değişim
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|Açılış
|: 275,96
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|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4076
|7,4447
|% 0,32
|
|Frank
|5,7826
|5,8174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|0,01
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
|