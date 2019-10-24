***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, 24.10.2019 tarihli kararı ile, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Elizabeth Mary Jane Ashford'ın yerine görev yapmak üzere Patrick Dixneuf'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına Hazine Müsteşarlığı'nın görüşüne tabi olarak, karar vermiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794460BIST