***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2019 20:47
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25 Ekim 2019 Saat 20:23
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Ekim 2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması olarak yayınladığımız 30 Eylül 2019 tarihli "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları"'na ait raporumuzda, 1 Temmuz – 30 Eylül 2019 tarihli 3. Çeyrek Gelir Tablosunda yer alan Kur Farkı tutarının sehven ters bakiye olarak raporlanması nedeniyle ilgili dönem karı hatalı raporlanmıştır. Düzeltilmiş raporumuz ekli dosyada yer almaktadır.
Not:
1- Şirketimizin 25 Ekim 2019 tarihli 20:16 saatinde açıklamış olduğu 30 Eylül 2019 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanan ve onaylanacak olan yasal finansal tabloları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğleri uyarınca hazırlanmakta ve temettü hesaplamalarına da baz teşkil etmektedir.
2- Açıklamakta olduğumuz 30 Eylül 2019 tarihli Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup, yalnızca bilgi amaçlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795260
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|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
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|VESBE
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|9.893.965
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|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
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|% 8,40
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|GARAN
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|% -0,63
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|113.915.059
|% -0,16
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|AKBNK
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3487
|7,3856
|% -0,51
|
|Frank
|5,7386
|5,7731
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5234
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|% -0,77
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|Alış
|Satış
|%
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|1.492
|1.492
|-12,76
|
|Altın Gr.
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|275
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|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
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|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
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|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|-0,20
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