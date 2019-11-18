***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2019 10:57
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.10.2019 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 667.808.355 TL, hayat dışı 68.354.396 TL olmak üzere toplam 736.162.751 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799322
BIST
14:02106.588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.208,03
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:025,7394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:026,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:02269,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,62
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|ASELS
|19,31
|276.415.127
|% 0,99
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4586
|% 0,44
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|