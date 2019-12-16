***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2019 17:27
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.11.2019 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 779.680.075 TL, hayat dışı 74.982.978 TL olmak üzere toplam 854.663.053 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803690
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0405
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7816
|7,8206
|% 0,62
|
|Frank
|5,9266
|5,9623
|% 0,74
|
|Riyal
|1,5568
|1,5646
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,45
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,28
|