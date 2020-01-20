***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 11:56
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 905.321.486 TL, hayat dışı 82.432.727 TL olmak üzere toplam 987.754.213 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813513
BIST
14:02122.631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.156,03
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
14:025,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0246
|Açılış
|: 5,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9154
En Düşük
5,8870
14:026,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5598
En Düşük
6,5259
14:02296,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,72
|Açılış
|: 296,58
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,62
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.246.273
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,64
|29.706.721
|% 17,07
|
|HUBVC
|29,36
|25.019.338
|% 15,68
|
|RYGYO
|7,28
|20.088.240
|% 15,37
|
|QNBFB
|77,70
|14.064.661
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,67
|23.273.266
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,17
|862.990.277
|% 0,93
|
|ISFIN
|4,24
|770.764.679
|% 7,89
|
|PETKM
|4,08
|596.106.782
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,06
|375.352.034
|% 2,34
|
|ISGYO
|1,90
|245.839.525
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,24
|770.764.679
|% 7,89
|
|PETKM
|4,08
|596.106.782
|% 2,00
|
|ISGYO
|1,90
|245.839.525
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,06
|375.352.034
|% 2,34
|
|MNDRS
|1,49
|152.957.258
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6512
|7,6896
|% 0,13
|
|Frank
|6,0729
|6,1095
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5704
|1,5783
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,89
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.951
|2.000
|9,02
|
|Yarım
|943
|967
|4,36
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,37
|