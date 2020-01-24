***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.01.2020 tarihli kararı uyarınca,Yönetim kurulu üyelerimiz Hakan Timur ve Fuat Öksüz'ün istifalarının kabulune, istifaen boşalan üyeliklere atanmak üzere, Gökhan Eyigün ve Neslihan Döngel Özlem'in ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verildi.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814256BIST