***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 14:38
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810448
BIST
15:43116.764
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 3.888,28
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:435,8807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0341
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:436,5407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:43292,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -4,32
|Açılış
|: 292,69
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,11
|74.624.647
|% 19,67
|
|RYGYO
|4,80
|73.767.544
|% 17,94
|
|CELHA
|7,44
|18.364.509
|% 17,35
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|SRVGY
|11,36
|4.536.667
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,96
|5.875.046
|% -3,87
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,08
|1.742.978.107
|% 4,30
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|GARAN
|11,80
|513.120.829
|% 6,31
|
|PETKM
|3,81
|508.068.857
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|507.742.529
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|507.742.529
|% 3,60
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|ISGYO
|1,87
|400.000.642
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,64
|289.886.683
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,71
|419.543.844
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6372
|7,6755
|% -1,16
|
|Frank
|6,0118
|6,0480
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
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