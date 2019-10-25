***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 740.795.438 631.233.563Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 484.129.275 388.908.441Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -125.315 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 256.791.478 242.325.122FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4, 11 1.198.614.825 843.339.644Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4, 11.4 151.133.296 58.068.689Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4, 11.4 124.387.710 89.878.939Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 923.093.819 695.392.016Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 57.382.489 48.090.782Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 34.669.780 33.872.232Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 22.712.709 14.218.550Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.2, 45 587.271 1.585.758Ortaklardan Alacaklar12.2 259.511 20.221İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar12.2 307.468 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar20.292 9.533Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 0 1.556.004İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 533.935 721.711Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar64.099 64.099Diğer Çeşitli Alacaklar224.333 412.109Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar245.503 245.503Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI60.698.660 45.212.452Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 38.277.992 37.123.339Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları11.780.190 4.434.797Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler10.640.478 3.654.316DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 1.418.242 843.279Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları1.039.052 307.928Personele Verilen Avanslar379.190 535.351Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.060.030.860 1.571.027.189CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 21.113.653.329 17.605.298.437Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)12.1 172.590.154 163.943.945Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 20.941.063.175 17.441.354.492Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 16.194 24.231Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 16.194 24.231Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 2.868.012 2.868.012Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar45.2 2.000.000 2.000.000Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 868.012 868.012Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 56.228.722 29.677.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 10.972.132 12.217.595Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 19.603.852 19.598.506Motorlu Taşıtlar6.3.4 1.721.735 0Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 28.514.016 28.709.148Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 35.421.532 0Birikmiş Amortismanlar (-)6 -40.004.545 -30.847.370Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 60.662.972 49.560.983Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 93.829.683 73.999.388Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -53.345.410 -43.277.201Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 20.178.699 18.838.796GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI845.716 1.237.812Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler845.716 1.237.812DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 22.434.139 26.384.809Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 22.434.139 26.384.809Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI21.256.709.084 17.715.052.163TOPLAM VARLIKLAR23.316.739.944 19.286.079.352YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 5.975.990 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.142.214 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.166.224 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 299.260.533 281.513.628Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 37.913.408 21.131.197Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 261.188.792 260.236.678Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 158.333 145.753Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR12.2, 19 44.168.271 4.472.570Ortaklara Borçlar12.2, 19 40.213.042 166.000İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 348.124 1.111.024Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 3.607.105 3.195.546DİĞER BORÇLAR4,19, 47.1 7.906.657 9.510.472Alınan Depozito ve Teminatlar47.1 3.735 3.472Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar47.1 7.902.922 9.507.000Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI185.894.878 185.647.470Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 107.485.125 114.613.206Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 8.427.922 5.228.606Muallak Tazminat Karşılığı - Net17.15 69.981.831 65.805.658İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI35 35.106.985 25.351.301Ödenecek Vergi ve Fonlar13.500.436 12.416.355Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri2.835.584 3.060.614Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 55.253.646 56.584.492Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -36.482.681 -46.710.160Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 22.588.241 25.923.723Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 22.588.241 25.923.723GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI2.20, 19 22.402.903 3.376.366Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.430.306 2.011.993Gider Tahahkkukları19 19.970.542 1.362.318Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 3.317.290 4.803.637Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 3.317.290 4.803.637KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI626.621.748 540.599.167UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 25.791.412 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 42.708.696 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -16.917.284 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR17.5, 17.6 20.940.506.668 17.440.885.677Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar17.5, 17.6 20.940.506.668 17.440.885.677Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 1.238.849.891 911.877.052Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 1.206.779.555 886.410.338Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 32.070.336 25.466.714DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI10.402.955 10.470.942Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları10.402.955 10.470.942DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 14.739.554 11.934.859Kıdem Tazminatı Karşılığı22 14.739.554 11.934.859Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.230.290.480 18.375.168.530ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ112.957.253 -1.755.284Yasal Yedekler15.2 54.794.243 36.132.751Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 80.922.342 8.353.990Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -12.564.635 -39.141.204Diğer Kar Yedekleri15.2 -10.206.191 -7.112.315GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI166.033.368 191.229.844Dönem Net Karı166.033.368 191.229.844Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI459.827.716 370.311.655TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE23.316.739.944 19.286.079.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR54.780.225 52.687.832 18.139.238 17.800.631Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)54.780.225 52.687.832 18.139.238 17.800.631Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 57.790.046 54.850.744 17.858.776 13.911.010Brüt Yazılan Primler (+)24 61.653.569 56.792.263 19.062.884 14.700.236Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -3.863.523 -1.941.519 -1.204.108 -789.226SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -3.009.821 -2.162.912 280.462 3.889.621Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 -4.254.422 -2.923.512 263.913 3.691.445Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 1.244.601 760.600 16.549 198.176Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-47.723.312 -51.686.773 -15.285.114 -16.277.342Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-3.347.253 -6.625.425 -1.381.949 -2.195.869Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-4.049.105 -4.800.841 -1.038.908 -1.544.090Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-4.681.988 -4.980.109 -1.194.258 -1.639.159Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)632.883 179.268 155.350 95.069Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 701.852 -1.824.584 -343.041 -651.779Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)663.778 -2.082.884 -530.115 -1.064.179Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)38.074 258.300 187.074 412.400İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-566.434 -438.654 -180.233 -109.455Faaliyet Giderleri (-)31 -43.806.469 -44.613.778 -13.722.822 -13.968.350Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)-3.156 -8.916 -110 -3.668Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-3.156 -8.916 -110 -3.668Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI7.056.913 1.001.059 2.854.124 1.523.289HAYAT TEKNİK GELİR725.653.740 745.607.932 295.864.196 404.711.349Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)558.458.123 349.507.246 251.361.007 129.205.776Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 548.320.221 354.048.580 232.423.156 119.092.081Brüt Yazılan Primler (+)24 562.873.359 365.541.871 236.753.857 122.357.250Reasüröre Devredilen Primler (-)24 -14.553.138 -11.493.291 -4.330.701 -3.265.169Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 10.137.902 -4.541.334 18.937.851 10.113.695Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)47.4 9.347.169 -3.564.379 19.459.060 10.847.880Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)47.4 790.733 -976.955 -521.209 -734.185Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri151.439.685 341.800.708 43.898.954 242.132.237Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)15.765.352 54.299.978 613.655 33.373.336Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)15.765.352 54.299.978 613.655 33.373.336Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)-9.420 0 -9.420 0HAYAT TEKNİK GİDER-674.666.091 -660.118.123 -276.524.239 -354.719.628Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-77.451.347 -77.992.011 -32.140.408 -29.475.790Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-72.573.323 -77.317.974 -28.069.333 -29.877.122Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-74.545.546 -79.229.055 -28.501.562 -30.491.456Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)1.972.223 1.911.081 432.229 614.334Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -4.878.024 -674.037 -4.071.075 401.332Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-5.433.028 22.332 -4.164.325 1.548.590Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)555.004 -696.369 93.250 -1.147.258İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -311.494.920 -383.736.893 -109.204.009 -226.361.501Matematik Karşılıklar (-)-311.543.375 -382.071.100 -109.134.185 -226.329.344Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)-311.733.693 -382.539.346 -109.122.699 -226.557.497Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar190.318 468.246 -11.486 228.153Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)48.455 -1.665.793 -69.824 -32.157Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)48.455 -1.665.793 -69.824 -32.157Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)-6.037.188 -4.368.474 -2.205.039 -1.500.248Faaliyet Giderleri (-)31 -192.751.637 -127.014.563 -78.189.491 -38.524.442Yatırım Giderleri (-)36 -86.592.286 -67.311.845 -54.641.386 -58.963.123Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-338.713 305.663 -143.906 105.476TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT50.987.649 85.489.809 19.339.957 49.991.721EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 283.971.398 256.700.504 93.142.010 84.998.502Fon İşletim Gelirleri25 193.792.374 177.178.248 68.630.185 60.342.851Yönetim Gideri Kesintisi25 60.637.404 48.602.484 15.995.329 14.581.903Giriş Aidatı Gelirleri25 28.131.826 28.544.454 8.107.211 9.377.124Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 1.320.621 2.300.047 356.931 683.901Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 89.173 75.271 52.354 12.723Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-230.885.068 -214.196.945 -78.698.245 -71.300.499Toplam Fon Giderleri (-)-29.327.586 -23.492.994 -10.391.571 -7.943.573Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)-630 -6.238 -1 0Faaliyet Giderleri (-)31 -187.051.426 -180.441.032 -63.358.470 -59.420.444Diğer Teknik Giderler (-)-11.803.211 -9.406.820 -4.004.521 -3.551.243Ceza Ödemeleri (-)-2.702.215 -849.861 -943.682 -385.239TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK53.086.330 42.503.559 14.443.765 13.698.003II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI7.056.913 1.001.059 2.854.124 1.523.289TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT50.987.649 85.489.809 19.339.957 49.991.721TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK53.086.330 42.503.559 14.443.765 13.698.003GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ111.130.892 128.994.427 36.637.846 65.213.013YATIRIM GELİRLERİ122.796.584 64.428.147 62.320.964 23.030.569Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 78.157.299 52.692.943 27.729.429 21.931.464Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 1.526.711 6.258.773 0 6.101.142Finansal Yatırımların Değerlemesi27 -6.259.184 -1.736.132 668.000 -7.217.799Kambiyo Karları36 559.763 3.434.790 -262.797 2.362.412İştiraklerden Gelirler26 89.623 74.686 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 48.383.659 4.008.750 34.042.426 -41.174Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 338.713 -305.663 143.906 -105.476YATIRIM GİDERLERİ (-)-27.066.313 -10.266.742 -9.287.050 -4.160.879Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-5.735.780 -174.627 -1.680.895 96.422Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-12.318 0 -11.700 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-533.100 -225.300 -297.500 -225.300Kambiyo Zararları (-)0 0 0 0Amortisman Giderleri (-)6.1 -20.785.115 -9.866.815 -7.296.955 -4.032.001Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)11.481.108 8.730.665 -17.808.124 -541.398Karşılıklar Hesabı (+/-)2.716.146 -1.510.268 1.322.562 12.879Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35, 47.4 4.693.141 7.765.752 -84.285 4.149.760Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47.1 51.806.609 97.592.075 8.768.363 67.677.275Diğer Gider ve Zararlar (-)47.1 -46.912.149 -94.657.202 -27.616.386 -72.356.315Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 351.933 57.003 9.393 27Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -1.174.572 -516.695 -207.771 -25.024DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI166.033.368 142.511.588 55.592.921 60.900.379Dönem Karı veya Zararı218.342.271 191.886.497 71.863.636 83.541.305Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -52.308.903 -49.374.909 -16.270.715 -22.640.926Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları166.033.368 142.511.588 55.592.921 60.900.379Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri643.334.473 428.498.554Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.639.856.024 5.903.821.409Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-199.302.883 -189.635.092Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-3.430.801.688 -5.677.165.083Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit653.085.926 465.519.788Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-42.185.348 -24.996.957Diğer Nakit Girişleri163.714.006 26.899.337Diğer Nakit Çıkışları (-)-295.438.314 -263.619.315Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit479.176.270 203.802.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı2.298.606 0Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -25.445.018 -33.068.568Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -1.629.443.458 -438.209.674Mali Varlıkların Satışı11.4 1.363.940.718 303.928.946Alınan Faiz131.804.456 76.517.824Alınan Temettüler89.623 131.872Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-156.755.073 -90.699.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -8.932.180 0Ödenen Temettüler (-)-54.749.033 -44.098.751Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-63.681.213 -44.098.751KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-439.241 21.213.434Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış258.300.743 90.217.936Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu384.292.747 438.733.762Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 642.593.490 528.951.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye118.000.000 0 -3.130.948 0 0 26.807.343 11.494 20.668.553 101.689.753 0 264.046.195Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı0 0 -51.333.702 0 0 0 0 0 0 0 -51.333.702Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 142.511.588 0 142.511.588Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -48.309.200 0 -48.309.200Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 9.325.408 0 44.055.145 -53.380.553 0 0Dönem Sonu Bakiyesi118.000.000 0 -54.464.650 0 0 36.132.751 11.494 64.723.698 142.511.588 0 306.914.881Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -39.141.204 0 0 36.132.751 11.494 2.078.770 191.229.844 0 370.311.655Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -3.093.876 0 0 -3.093.876Varlıklarda Değer Artışı0 0 26.576.569 0 0 0 0 0 0 0 26.576.569Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 166.033.368 0 166.033.368Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000.000 0 -100.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 18.661.492 0 72.568.352 -91.229.844 0 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -12.564.635 0 0 54.794.243 11.494 71.553.246 166.033.368 0 459.827.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795049BIST