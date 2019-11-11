***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHaluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilHayri Çulhacı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilAntony Feliks Reczek Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMUSTAFA FIRAT KURUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilADAM JACEK USZPOLEWICZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiFUAT ÖKSÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilHAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiLEE PATRICK CALLAGHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilLÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiSİR ADRİAN ALASTAİR MONTAGUE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilPATRICK DIXNEUF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798003BIST