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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.10.2019 20:18
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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019-66
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
 
  
 
 
                                                    II-14. 1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
 Şirketimize ait 01.01.2019-30.09.2019 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları , Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
  
 
 
 
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
 
  
Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, Şirket'imizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği,  Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimini , performansını , şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
Saygılarımızla,
  
  
İstanbul, 25 Ekim 2019                                       
  
 
  
Antony Feliks Reczek                                    Mustafa Fırat Kuruca                                  Erkan Şahinler           
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      
     
 
 
Yönetim Kurulu Üyesi         
 
    
 
 
     
 
 
  
Finans            
Denetim Komitesi Başkanı               
     
  
Genel Müdür                         
 
 
     
    
 
Genel Müdür Yardımcısı
  
 
  
Lütfiye Yeşim Uçtum
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795053


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Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 18,03 18,05 0,22  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,04  
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