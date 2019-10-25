***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2019 13:47
***AVISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794767
BIST
14:36100.306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,81
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:365,7637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:366,4083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:36279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 279,55
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.458.564
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.895.734
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|17.670.867
|% 8,33
|
|VESBE
|16,17
|23.128.598
|% 8,16
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.495.111
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.048.142
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|255.853.235
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,15
|151.792.205
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|139.332.150
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|79.499.349
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,28
|61.354.281
|% -1,54
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.788.627
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,23
|95.701.606
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3654
|7,4023
|% -0,31
|
|Frank
|5,7866
|5,8214
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|3,32
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,16
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|0,03
|