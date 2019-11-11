***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2 45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.005.590 -390.304 63.185.760 32.089.753 95.275.513Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 -12.014.781 -12.014.781 -12.014.781Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 4.828 958.784 -12.014.781 13.403.840 -218.386 421.408 4.005.590 -390.304 51.170.979 32.089.753 83.260.732Transferler30 -390.304 390.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -13.951.082 -13.951.082 266.635 -13.684.447Dönem Karı (Zararı)30 -13.951.082 -13.951.082 266.635 -13.684.447Sermaye Arttırımı30 45.000.000 45.000.000 45.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 4.750.000 4.750.000 4.750.000Kar Payları30Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-668.295 -668.295Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -2.401.938 -2.401.938 -2.401.938Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 3 -1.105.155 -1.105.152 -1.105.152Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 -2.401.938 958.787 -7.264.781 12.298.685 -218.386 421.408 3.615.286 -13.951.082 83.462.807 31.688.093 115.150.900Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231Transferler30 -38.149 -5.204.761 5.242.910Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 11.271.176 16.101.328 3.495.091 19.596.419Dönem Karı (Zararı)30 11.271.176 11.271.176 3.495.091 14.766.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 4.830.152 4.830.152Kar Payları30 -616.780 -616.780Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 57.694 57.694 57.694Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 11.271.176 56.592.393 34.277.171 90.869.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.228.784 -53.044.961Dönem Karı (Zararı)14.766.267 -13.684.447Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.766.267 -13.684.447Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.149.021 433.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,17 1.628.975 1.751.752Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.368.203 1.378.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.368.203 1.378.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler136.277 -281.732Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -102.803 -423.189Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 239.080 141.457Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.676.734Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14,17 -6.676.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 394.258 -2.415.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.230.068 -39.123.466Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.773.450 -1.676.907İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.727.775 -634.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.045.675 -1.042.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.617.855 -28.374.290İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -14.817.384 -27.797.354İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 199.529 -576.936Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -20.147.260 -18.317.253Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.089.290 -5.727.219Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.231.814 13.541.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 738.197İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 13.493.617 13.541.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.385.416 644.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.771.908 175.499İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.900.907İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -128.999 175.499Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,12 -180.424 195.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.810.927 415.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.593.215 -7.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-217.712 422.817Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.612.822 -52.374.726Ödenen Temettüler30 -616.780 -668.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 818 -1.940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.873.651 -1.265.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -2.873.651 -1.265.453FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.963.281 57.475.398Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 45.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 57.694 -2.401.935Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)30 4.570.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45 7.905.587 10.307.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)860.846 3.164.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)860.846 3.164.984DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 3.336.117 5.998.774DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 4.196.963 9.163.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 4.196.963 3.336.117Ticari Alacaklar7 22.731.202 17.196.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.535.179 6.807.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.196.023 10.389.428Diğer Alacaklar9 21.467.372 6.851.189İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 21.264.180 6.446.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 203.192 404.393Stoklar10 81.701.718 61.554.458Peşin Ödenmiş Giderler12 17.065.990 10.549.203Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 3.441 4.259Diğer Dönen Varlıklar29 2.629.710 1.023.280ARA TOPLAM149.796.396 100.515.338TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR149.796.396 100.515.338DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 23.768 22.096Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 42.171.675 35.494.941Maddi Duran Varlıklar14 26.748.394 21.103.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 22.180.877 21.750.483Peşin Ödenmiş Giderler12 277.619 1.705.116İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 111.126İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 277.619 1.593.990Ertelenmiş Vergi Varlığı39 2.989.332 3.947.435Diğer Duran Varlıklar29 1.334 14.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.392.999 84.038.580TOPLAM VARLIKLAR244.189.395 184.553.918KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 40.845.644 34.033.049Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 3.180.016 9.950.083Diğer Finansal Yükümlülükler45 87.547 41.860Ticari Borçlar7 34.953.584 20.824.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 738.197İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 34.215.387 20.824.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.075.498 690.082Diğer Borçlar9 42.622.961 25.851.053İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 41.907.268 25.006.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 715.693 844.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.142 181.566Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 19.779 95.650ARA TOPLAM123.786.171 91.667.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.786.171 91.667.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 24.673.747 16.856.375Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.590.206 2.222.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.590.206 2.222.003Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.269.707 1.833.552Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 141.840TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.533.660 21.053.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.319.831 112.721.686ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.592.393 40.433.371Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 958.787Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.767.036 12.936.884Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.767.036 12.936.884Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 13.403.840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -466.956 -466.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 309.943 348.092Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -1.512.290 3.692.471Net Dönem Karı veya Zararı11.271.176 -5.242.910Kontrol Gücü Olmayan Paylar34.277.171 31.398.861TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.869.564 71.832.232TOPLAM KAYNAKLAR244.189.395 184.553.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 134.311.073 93.897.617 44.003.511 35.692.377Satışların Maliyeti31 -106.697.022 -77.615.504 -34.099.039 -28.525.801TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.614.051 16.282.113 9.904.472 7.166.576BRÜT KAR (ZARAR)27.614.051 16.282.113 9.904.472 7.166.576Genel Yönetim Giderleri33 -9.136.948 -7.962.716 -3.823.678 -2.651.522Pazarlama Giderleri33 -4.878.391 -3.672.135 -1.636.006 -1.261.641Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 5.787.997 10.781.224 3.099.821 6.042.375Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -4.207.787 -6.046.570 -925.069 -3.175.319ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.178.922 9.381.916 6.619.540 6.120.469Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 6.676.734 -60.842FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.855.656 9.381.916 6.619.540 6.059.627Finansman Gelirleri36 3.995.892 4.852.142 2.429.019 1.864.919Finansman Giderleri36 -11.418.447 -30.067.706 -2.519.679 -18.229.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.433.101 -15.833.648 6.528.880 -10.304.828Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri333.166 2.149.201 168.938 -76.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -151.432 -146.107 -148.253 -76.078Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 484.598 2.295.308 317.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.766.267 -13.684.447 6.697.818 -10.380.906DÖNEM KARI (ZARARI)14.766.267 -13.684.447 6.697.818 -10.380.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.495.091 266.635 996.680 686.571Ana Ortaklık Payları11.271.176 -13.951.082 5.701.138 -11.067.477Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Zarar) 40 0,00125000 0,00063000 -0,00310000 -0,00246000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.830.152Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)37 5.366.835Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 -536.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 -536.683Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.830.152 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.596.419 -13.684.447 6.697.818 -10.380.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.495.091 266.635 996.680 686.571Ana Ortaklık Payları16.101.328 -13.951.082 5.701.138 -11.067.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798166BIST