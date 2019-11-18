***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.11.2019 17:42
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2019 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2019 tarihinde hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
‘2018 yılında Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde alım, ticari mal alım, vb. konulu ticari faaliyetin, SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2019 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799485
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
18:05271,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,67
|Açılış
|: 271,54
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4176
|7,4548
|% 0,39
|
|Frank
|5,7864
|5,8213
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5257
|1,5334
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|4,65
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TRGYO
Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 843, 424 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1458, 13 artarak (% 1.44 ) 102, 724
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, MTRYO, YUNSA, BRMEN, HURGZ
-
17:57
DGGYO, CUSAN, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MEMSA, HALKS, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında