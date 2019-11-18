***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2019 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2019 tarihinde hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.‘2018 yılında Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde alım, ticari mal alım, vb. konulu ticari faaliyetin, SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2019 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799485BIST