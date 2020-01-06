***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2020 18:09
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Yatırımcılarımızın dikkatine,
Firmamızın bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili faaliyetlerimiz sürmektedir.
Muğla ruhsatımızda yapılan yeraltı galeri çalışması sonucu çıkan malzeme stok yapılmıştır.
Çorum ruhsatımız ile ilgili, evraksal süreç devam etmektedir. Gerek Avusturalyalı RSC firması ile, gerek izinler süreci ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir.
Güncel bilgilerden siz değerli yatırımcılarımıza haber verilecektir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807993
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05299,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,27
|Açılış
|: 299,85
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8308
|7,8701
|% 0,56
|
|Frank
|6,1320
|6,1689
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5873
|1,5952
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|13,33
|
|Altın Gr.
|301
|301
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,68
|
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