***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2018-17.12.2018-24.12.2018-25.01.2019-31.01.2019-11.02.2019-11.03.2019-01.04.2019-07.05.2019-15.05.2019-08.07.2019-06.09.2019-05.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Yatırımcılarımızın dikkatine,Firmamızın bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili faaliyetlerimiz sürmektedir.Muğla ruhsatımızda yapılan yeraltı galeri çalışması sonucu çıkan malzeme stok yapılmıştır.Çorum ruhsatımız ile ilgili, evraksal süreç devam etmektedir. Gerek Avusturalyalı RSC firması ile, gerek izinler süreci ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir.Güncel bilgilerden siz değerli yatırımcılarımıza haber verilecektir.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807993BIST