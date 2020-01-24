***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 18:19
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.102019 / 21.10.2019 / 19.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önceki Özel Durum Açıklamaları: 19/12/2019, 21/10/2019 ve 15/10/2019 Davalı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından tesis edilen ve AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından Avod Altın'ın satın alınması işlemi nedeniyle Nazım TORBAOĞLU'na ve Burak KIZAK'a yapılan ödemenin önemli nitelikte işlem sayılması, 30 gün içinde iadesinin yapılması veya ayrılma hakkının kullandırılması için yeni genel kurul toplanması yönünde zorlayıcı işlem tesisine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 08/08/2019 tarih ve 44/1042 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalar devam ettiği bildirilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Ankara 8. İdari Dava Dairesi tarafından verilen kararlarla, Şirket, Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK tarafından açılan 3 dava arasında bağlantı bulunması nedeniyle Ankara 12. İdare Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Ankara 12. İdare Mahkemesi nezdinde Şirket tarafından açılan dava E.2020/153, Nazım TORBAOĞLU tarafından açılan dava E.2019/1980 ve Burak KIZAK tarafından açılan dava E.2019/2357 dosya numaraları üzerinden yargılama devam edecektir. Ankara 12. İdare Mahkemesi E. 2019/2357 sayılı davada yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiş olup, itiraz süreci devam etmektedir. Söz konusu davalar ile ilgili olarak süreç devam etmekte olup, somut bir gelişme yaşandığında değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814418
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BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
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|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7548
|7,7937
|% -0,14
|
|Frank
|6,1006
|6,1373
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5800
|1,5880
|% 0,15
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,80
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|Altın Gr.
|301
|301
|2,70
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|-1,09
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