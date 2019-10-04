***AVTUR* *MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2019 18:31
***AVTUR******MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.10.2019 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 1,39-1,40-TL fiyat aralığından 191.102-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki paylarımız 04.10.2019 tarihi itibariyle % 2,65 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/10/2019 191.102 0 191.102 1.000.000 1.191.102 % 2,22 % 2,22 % 2,65 % 2,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790526
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
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|Önceki Kapanış
|: 102.784
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103.875
En Düşük
102.784
18:055,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,6890
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|Önceki Kapanış
|: 5,6870
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,2400
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,50
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71