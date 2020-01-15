AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 14:13
misyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.925,32 % 0,000027 % 0,000119 % 4,343682
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.009,16 % 0,000021 % 0,000086 % 4,106333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812774
BIST
16:17121.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,29
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:175,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:176,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:17293,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,66
|Açılış
|: 293,23
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.618.107
|% 14,92
|
|MARTI
|1,14
|100.055.884
|% 12,87
|
|BURVA
|17,30
|1.047.415
|% 11,61
|
|QNBFB
|49,10
|48.702.844
|% 10,34
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.188.492
|% -13,51
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,85
|1.507.202.458
|% 0,34
|
|GUSGR
|2,34
|842.806.134
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|739.927.458
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,65
|607.114.229
|% 5,10
|
|PETKM
|4,09
|578.150.882
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,65
|607.114.229
|% 5,10
|
|GUSGR
|2,34
|842.806.134
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|739.927.458
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|243.775.529
|% 1,17
|
|PETKM
|4,09
|578.150.882
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% -0,02
|
|Frank
|6,0764
|6,1130
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5644
|1,5723
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|3,35
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|11,00
|
|Yarım
|936
|960
|5,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|-0,09
|
Seans Raporu
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16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 56 kaybederek (% -0.22 ) 147, 123
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16:24XU100
Endeks 121, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 223.00 milyon TL de
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16:21GLBMD
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 810 adet işlem
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16:19XU100
Endeks 121, 303 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 021.00 milyon TL de
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EREGL, TCELL