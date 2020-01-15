AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 14:13
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 94.047,63 % 0,000011 % 0,001659 % 155,228651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812778
BIST
16:18120.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -39,14
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
16:185,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8927
En Düşük
5,8463
16:186,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5438
En Düşük
6,5173
16:18294,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,37
|Açılış
|: 295,00
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,17
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,46
|19.966.332
|% 16,11
|
|HATEK
|7,95
|15.670.401
|% 15,89
|
|DERIM
|9,19
|22.371.772
|% 15,89
|
|GEDIK
|8,13
|11.252.638
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|133.213.789
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|14,97
|1.580.894.996
|% -0,53
|
|KRDMD
|2,97
|532.102.882
|% -1,33
|
|PGSUS
|73,45
|450.407.158
|% -2,84
|
|PETKM
|4,00
|444.095.331
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,74
|327.794.441
|% 12,31
|
|KRDMD
|2,97
|532.102.882
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,64
|257.960.310
|% -0,61
|
|ISGYO
|1,82
|287.088.833
|% 2,25
|
|ODAS
|2,58
|323.860.397
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|444.095.331
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6548
|7,6932
|% 0,27
|
|Frank
|6,0615
|6,0980
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5631
|1,5710
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|4,90
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,46
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.944
|1.992
|16,42
|
|Yarım
|939
|964
|7,95
|
|Çeyrek
|471
|482
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,05
|
|B. Petrol
|64,90
|64,90
|0,28
|
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