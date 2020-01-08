AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.699,14 % 0,0124Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000281Bağımsız Denetim Ücreti7.123,61 % 0,00755Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.846,04 % 0,010436Fon Yönetim Ücreti2.065.821,61 % 2,189517Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.433,45 % 0,007879Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.798,48 % 0,011445Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.892,55 % 0,004126Türev Araçlar Komisyonu89.964,21 % 0,095351Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,001688Diğer Giderler10.280,12 % 0,010896TOPLAM GİDERLER2.218.717,5 % 2,352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.350.575,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808984BIST