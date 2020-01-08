AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.349,83 % 0,012604Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000455Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,011708Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.439,14 % 0,033335Fon Yönetim Ücreti585.236,18 % 1,003599Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.376,91 % 0,004076Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.526,41 % 0,009477Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.943,18 % 0,008477Türev Araçlar Komisyonu1.532,87 % 0,002629Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,002732Diğer Giderler12.892,6 % 0,022109TOPLAM GİDERLER647.982,62 % 1,111DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.313.737,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808985BIST