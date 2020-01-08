AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.751,12 % 0,012431Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000307Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,007894Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.045,62 % 0,011615Fon Yönetim Ücreti1.577.559,58 % 1,824014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.315,24 % 0,004989Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.848,14 % 0,002137Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.011,47 % 0,004638Türev Araçlar Komisyonu5.135,79 % 0,005938Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.638,91 % 0,001895Diğer Giderler6.652,41 % 0,007692TOPLAM GİDERLER1.629.050,78 % 1,884DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.488.365,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808986BIST