AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 13:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.986,9 % 0,012328
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,000468
Bağımsız Denetim Ücreti
6.827,21 % 0,012046
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.472,47 % 0,018478
Fon Yönetim Ücreti
568.964,9 % 1,003923
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
90.752,5 % 0,16013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.295,13 % 0,005814
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.421,03 % 0,013094
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,002811
Diğer Giderler
5.234,65 % 0,009236
TOPLAM GİDERLER
701.813,08 % 1,238
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.674.182,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808987
BIST
15:30113.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 624,94
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:305,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0230
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:306,6198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0376
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:30301,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 301,63
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.274.496
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,80
|13.186.138
|% 14,72
|
|HUBVC
|19,15
|71.974.899
|% 12,71
|
|TIRE
|5,62
|239.645.957
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|64.702.275
|% -13,97
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,60
|1.747.709.530
|% 0,37
|
|ASELS
|22,42
|648.602.546
|% 0,09
|
|PETKM
|3,70
|425.702.741
|% 0,00
|
|GARAN
|11,06
|423.931.008
|% 4,05
|
|HALKB
|6,15
|415.316.817
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,62
|353.410.501
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.747.709.530
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,40
|167.722.503
|% -0,71
|
|PETKM
|3,70
|425.702.741
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|298.754.969
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7735
|7,8125
|% -0,49
|
|Frank
|6,0932
|6,1299
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5800
|1,5879
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|6,00
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,17
|