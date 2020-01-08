AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.986,9 % 0,012328Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000468Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,012046Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.472,47 % 0,018478Fon Yönetim Ücreti568.964,9 % 1,003923Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu90.752,5 % 0,16013Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.295,13 % 0,005814Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.421,03 % 0,013094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,002811Diğer Giderler5.234,65 % 0,009236TOPLAM GİDERLER701.813,08 % 1,238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.674.182,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808987BIST