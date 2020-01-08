AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.030,13 % 0,012434Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000656Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,016876Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.248,26 % 0,010501Fon Yönetim Ücreti884.809,67 % 2,187094Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.334,38 % 0,00577Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.912,34 % 0,014614Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.062,58 % 0,012514Türev Araçlar Komisyonu19.347,95 % 0,047825Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,003938Diğer Giderler7.891,54 % 0,019506TOPLAM GİDERLER943.322,35 % 2,332DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.455.951,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808988BIST