AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.156,83 % 0,012802Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,000371Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,009545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.999,03 % 0,06571Fon Yönetim Ücreti718.476,75 % 1,004519Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu92,1 % 0,000129Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,004751Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,002227Diğer Giderler17.686,16 % 0,024727TOPLAM GİDERLER804.494,77 % 1,125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.524.432,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808989BIST