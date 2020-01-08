AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 13:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.156,83 % 0,012802
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,000371
Bağımsız Denetim Ücreti
6.827,21 % 0,009545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.999,03 % 0,06571
Fon Yönetim Ücreti
718.476,75 % 1,004519
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
92,1 % 0,000129
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.398,4 % 0,004751
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,002227
Diğer Giderler
17.686,16 % 0,024727
TOPLAM GİDERLER
804.494,77 % 1,125
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.524.432,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808989
BIST
15:31113.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 613,26
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:315,9500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0228
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:316,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0400
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:31301,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 301,88
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,10
|14.078.263
|% 15,18
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,10
|72.458.145
|% 12,42
|
|TIRE
|5,64
|240.142.750
|% 12,13
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,26
|65.479.641
|% -13,42
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,59
|1.755.342.346
|% 0,30
|
|ASELS
|22,42
|649.722.553
|% 0,09
|
|GARAN
|11,06
|427.133.974
|% 4,05
|
|PETKM
|3,70
|426.559.889
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|416.003.131
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,61
|353.767.437
|% 0,63
|
|THYAO
|13,59
|1.755.342.346
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,40
|168.035.394
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|302.720.298
|% 0,76
|
|PETKM
|3,70
|426.559.889
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7722
|7,8112
|% -0,51
|
|Frank
|6,0939
|6,1306
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5803
|1,5882
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|