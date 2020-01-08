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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 13:58
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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Yok
Açıklama

Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.156,83 % 0,012802
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,000371
Bağımsız Denetim Ücreti
6.827,21 % 0,009545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.999,03 % 0,06571
Fon Yönetim Ücreti
718.476,75 % 1,004519
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
92,1 % 0,000129
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.398,4 % 0,004751
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,002227
Diğer Giderler
17.686,16 % 0,024727
TOPLAM GİDERLER
804.494,77 % 1,125
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.524.432,55



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808989


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 75,10 14.078.263 % 15,18  
ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.283.840 % 14,93  
HUBVC 19,10 72.458.145 % 12,42  
TIRE 5,64 240.142.750 % 12,13  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7722 7,8112 % -0,51  
Frank 6,0939 6,1306 % -0,53  
Riyal 1,5803 1,5882 % -0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 7,96  
Altın Gr. 302 302 -0,24  
Cumhuriyet 2.002 2.032 4,00  
Tam 1.993 2.043 4,13  
Yarım 963 988 2,00  
Çeyrek 483 494 1,00  
Gümüş.Ons 18,39 18,44 0,04  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 -0,01  
B. Petrol 68,50 68,50 0,23  
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