AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.298,81 % 0,012671Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,002588Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,066606Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.523,23 % 0,014861Fon Yönetim Ücreti224.316,47 % 2,188416Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu171,35 % 0,001672Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,033155Türev Araçlar Komisyonu8.461,17 % 0,082547Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,015541Diğer Giderler3.585,91 % 0,034984TOPLAM GİDERLER251.440,84 % 2,453DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.250.176,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808990BIST