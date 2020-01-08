AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00034Bağımsız Denetim Ücreti6.830,72 % 0,008765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.261,91 % 0,011885Fon Yönetim Ücreti234.483,05 % 0,300893Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.314,46 % 0,004253Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.000,54 % 0,00385Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.142,36 % 0,005316Türev Araçlar Komisyonu4.762,24 % 0,006111Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,002044Diğer Giderler8.255,89 % 0,010594TOPLAM GİDERLER275.909,46 % 0,354DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.929.109,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808991BIST