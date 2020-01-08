AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00396Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,101906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri845,82 % 0,012625Fon Yönetim Ücreti20.173,33 % 0,301115Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu143,99 % 0,002149Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu504,96 % 0,007537Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler1.941,19 % 0,028975TOPLAM GİDERLER35.693,19 % 0,533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.699.544,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808992BIST