AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.233,84 % 0,013342Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00396Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,101906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri396,62 % 0,00592Fon Yönetim Ücreti78.391,49 % 1,170102Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu281,87 % 0,004207Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.431,37 % 0,036292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.484,66 % 0,052013Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler3.668,5 % 0,054757TOPLAM GİDERLER98.573,85 % 1,066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.247.599,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808993BIST