AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.419,55 % 0,021189Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00396Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,101906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.051,68 % 0,045551Fon Yönetim Ücreti90.546,13 % 1,351527Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu146,81 % 0,002191Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler6.025,4 % 0,089937TOPLAM GİDERLER113.273,47 % 1,061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.677.282,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808994BIST