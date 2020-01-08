AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.960,82 % 0,029268Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri257,94 % 0,00385Bağımsız Denetim Ücreti6.827,21 % 0,101906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.655,13 % 0,039631Fon Yönetim Ücreti134.559,46 % 2,008487Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu603,23 % 0,009004Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu772,49 % 0,01153Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.652,91 % 0,054525Türev Araçlar Komisyonu644,78 % 0,009624Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler5.677,07 % 0,084738TOPLAM GİDERLER159.204,04 % 1,005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.833.862,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808995BIST