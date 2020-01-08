AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5,23 % 0,000078Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri261,55 % 0,003904Bağımsız Denetim Ücreti2.972,03 % 0,044362Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30,37 % 0,000453Fon Yönetim Ücreti344,71 % 0,005145Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0,56 % 0,000008Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.398,4 % 0,050726Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,023778Diğer Giderler806,94 % 0,012045TOPLAM GİDERLER9.412,79 % 23,252DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.480,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808996BIST